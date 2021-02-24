Больцано, Италия, , 21:12 — REGNUM Власти североитальянской провинции Альто Адидже (расположена на границе с Австрией) в среду, 24 февраля, продлили режим «жесткого» карантина до 14 марта 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Ситуация остается напряженной, число новых случаев заражения снижается, но слишком медленно, пояснили представители администрации.

Магазины в регионе закрыты, школьники и студенты учатся дистанционно, покидать пределы своих населенных пунктов (за исключением особых случаев) жителям запрещено.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 24 февраля, в Италии умерли 96 666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 318 (днем ранее — на 356). Число подтвержденных носителей выросло на 16 424 (днем ранее — на 13 314). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433 человек — на 1485 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.