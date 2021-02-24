Данила Уськов, 24 февраля 2021, 21:58 — REGNUM Сегодня быстро набирает обороты процесс массовой автоматизации труда, а куда девать тех людей, которых этот процесс «освобождает», пока не понятно. Но, может быть, это хорошо, что машины избавляют человека от грубого ручного труда, а проблему лишних рабочих рук удастся решить?

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926
Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Однако, тут есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что хотя процесс автоматизации и идет, но, по-видимому, необходимость в грубом ручном труде отпадет еще не скоро. Система же общественных отношений уже работает по принципу «кто работает руками тот лох». В связи с этим мало кого интересует всё то, что связано с этим якобы отмирающим явлением, включая и права трудящихся. Люди, задействованные в сферах применения грубой рабочей силы, считаются как бы заранее проигравшими. Они в каком-то смысле уже не существуют.

Вторая проблема носит более фундаментальный характер, хотя на первый взгляд кажется незаметной. За таким презрением к человеку, работающему руками, стоит отнюдь не процесс автоматизации сам по себе. За этим презрением стоит отказ от изменения реальности, а значит и отказ от истории. Не случайно в современных развитых странах столь сильно распухла сфера услуг, которая ничего не производит. А вслед за отказом от истории идет отказ от человека. И именно об этом свидетельствуют перверсии западного общества в виде прав ЛГБТ, провозглашения множества полов и тому подобного. Таким образом западное общество, постепенно трансформируясь в какую-то новую антиобщественную форму, избавляется от ненужного «шлака». Никто не будет трудоустраивать лишние рабочие руки — их будут тем или иным способом сливать. И их сливают.

Этот слив имеет глубочайшую укоренённость в западной философии, которая основывалась на принципе разделения труда, в соответствии с которым общество делилось на господ и рабов. В согласии с этим принципом, а также рядом других, дополняющих его, культурных установок и философских проблем, практически вся философия до Маркса презирала материю и тех, кто с ней непосредственно взаимодействует. В своей «Политике» Аристотель писал следующее:

«Впрочем, польза, доставляемая домашними животными мало чем отличается от пользы, доставляемой рабами: и те и другие своими физическими силами оказывают помощь в удовлетворении наших насущных потребностей. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов: у последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов; свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни, а эта последняя разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается и наоборот: одни имеют только свойственные свободным тела, а другие — только души».
Лисипп. Бюст Аристотеля. Римская копия греческого бронзового оригинала (после 330 г. до н. э.)
Лисипп. Бюст Аристотеля. Римская копия греческого бронзового оригинала (после 330 г. до н. э.)

Рабы, в отличие от господ, не способны к политике и являются таковыми в соответствии с природой и качеством своей души, которая неполноценна. Рабы служат господину для удовлетворения его насущных потребностей, что мало чем отличается от пользы, приносимой домашними животными. Стоит ли спрашивать, что будет с рабами, если вместо них насущные потребности господ будут удовлетворять машины?

Но господа, по Аристотелю, в отличие от рабов, помимо политики, всегда занимались еще и философией, которая была неразрывно связана с политикой. Философия же, как я сказал, презирала материю. На эту тенденцию как основную в античной философии, справедливо указывал Хайдеггер в своих лекциях по Пармениду:

«Таким образом, уже эллинство, которому «философия» и философы обязаны своим именованием и самой сущностью, довольно хорошо знало, что мыслители «далеки от жизни», однако всё дело в том, что из этой «удаленности» греки и делали вывод: именно по этой причине для сущностной человеческой нужды мыслители являются самыми необходимыми людьми. Немцы не были бы народом мыслителей, если бы и их мыслители не знали того же самого: в 1812 г. в предисловии к первому изданию своей «Логики» Гегель пишет о том, что «образованный народ без метафизики» все равно что «разукрашенный храм без святого святых».
Мартин Хадеггер
Мартин Хадеггер
aplinkkeliai.lt

Тут Хайдеггер также справедливо указывает на то, что «далёкость от жизни» определяла и немецкую философию. В своей главной работе «Феноменология духа» Гегель прямо ссылается на Платона и дает свои рекомендации относительно того, как следует относиться к делам «маловажным» и бытовым:

«Подобно тому как известный мудрец древности (Платон прим. авт.) искал в своем собственном мышлении, что такое благо и красота, и наоборот, дурное, случайное содержание знания, как-то: следует ли ему общаться с тем или иным человеком, следует ли его знакомому предпринять данную поездку и прочие маловажные вещи, предоставлял знать демону, — точно так же всеобщее сознание получает знание о случайном от птиц или от деревьев или от клокочущих недр земли, испарения которой отнимают у самосознания его рассудительность; ибо случайное есть нечто безрассудное и чуждое, и нравственное сознание, следовательно, слушается советов относительно случайного так, как бывает при игре в кости, — безрассудным и чуждым ему образом».

Тут Гегель, специально слегка размыто, но в то же время абсолютно последовательно, перетаскивает рабовладельческую систему со всеми ее представлениями и установками в XIX век. Всё что касается того, чем непосредственно занимаются рабы, следует знать «демону». Причем, Гегель, будучи человеком суперобразованным, наделяет этого демона вполне конкретной метафизической символикой. Если бы в эту символику входили только предсказания птиц, было бы еще ничего, но Гегель говорит о «клокочущих недрах земли», которые отнимают у того, кто их вдыхает «рассудительность» и дополняет это «игрой в кости». В данной статье я не имею возможности подробно расшифровывать эту символику, скажу только, что, в частности, о ее значении говорит Шекспир в своих произведениях «Гамлет» и «Макбет». В «Гамлете» игра в кости выступает как богиня Фортуна, которую Шекспир справедливо называл «шлюхой». А в «Макбете» «пары Земли» представлены знаменитыми ведьмами.

Якоб Шлезингер. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 1831
Якоб Шлезингер. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 1831

Может быть, читатель думает, что Гегель всю эту древнюю темную хтонику проклинает и противопоставляет ей разум? Ничуть не бывало! Следование тому, что внушают пары Земли и игра в кости, по Гегелю, — один из верных способов отношения к бытовому аспекту действительности в XIX веке! Просто он не самый оптимальный… Гегель тут же дает следующие концептуальные рекомендации:

«Когда отдельное лицо руководствуется своим рассудком и обдуманно выбирает то, что было бы полезно ему, то в основе этого самоопределения лежит определенность особого характера; она сама есть нечто случайное, и это знание, полученное рассудком, о том, что полезно отдельному лицу, есть поэтому такое же знание, как знание упомянутых оракулов или знание, полученное при бросании жребия, с той только разницей, что тот, кто вопрошает оракул или бросает жребий, этим выражает нравственное убеждение, заключающее в себе безразличное отношение к случайному, тогда как знание, полученное рассудком, напротив, трактует случайное в себе как существенный интерес своего мышления и знания. Знание, высшее, чем то и другое знание, заключается в том, чтобы сделать оракулом случайного действования обдуманное решение, но все же знать, что сам этот обдуманный поступок есть нечто случайное со стороны его отношения к особенному и его полезности».

Есть вариант первый — в решении бытовых вопросов положиться на игру в кости и прочие «оракулы». И это хорошо, ибо такое обращение к темным хтоническим силам «выражает нравственное убеждение, заключающее в себе безразличное отношение к случайному».

Есть второй вариант — самый ужасный. Если «знание, полученное рассудком» «трактует случайное в себе как существенный интерес своего мышления и знания». Этого «существенного интереса» к бытовым вопросам не должно быть! Это грех.

И есть третий, самый правильный вариант поведения, согласно которому нужно следовать «обдуманному решению», «но все же знать, что сам этот обдуманный поступок есть нечто случайное со стороны его отношения к особенному и его полезности».

Общий знаменатель двух правильных решений, по Гегелю, заключается в том, чтобы так или иначе не относиться к бытовым мелочам всерьез. Но именно эта сфера «несерьезного» и есть сфера жизни раба, в которую иногда, в силу обстоятельств, может погрузиться и господин.

Генри Фюзели. Макбет и ведьмы
Генри Фюзели. Макбет и ведьмы

Подобный рабовладельческий подход к обществу и действительности умирялся в истории двумя главными факторами — христианством и желанием части господ творить подлинную историю. Христианство объявило о том, что у всех людей есть душа и этим отменило рабовладение. Господствующие классы были вынуждены с этим как минимум считаться, а некоторые представители элиты могли и впрямь искренне верить в дело христово. Кроме того, подлинный патриотизм подданных, необходимый как для защиты отечества, так и для свершения великих исторических деяний, невозможно возбудить без соответствующего к ним отношения господ. Великие деяния не совершаются без единства народа и власти, в частности, именно поэтому Сталин не покинул осажденную фашистами Москву. Вера народа в то, что элита «сидит с ним в одной лодке» и готова разделить с ним свою судьбу — одно из обязательных условий победы. Но сегодня мы видим совсем иное, причем в глобальном масштабе.

К нынешнему положению вещей, по-крупному, привело то, что сначала рабовладельческие античные представления проникли в христианское богословие, а сама накаленность христианской веры начала иссякать. Проблема разделения труда, лежащая в основе западной философии и богословия, начала «съедать» христианские представления о единстве человеческого рода. На сегодняшний день разделение труда исчерпало свои положительные потенциалы развития и начало работать на его остановку. Поэтому сегодня на Западе мы наблюдаем демонтаж христианства как такового и пляски на площадях различных ведьм, вполне родственных ведьмам из шекспировского «Макбета». Они пришли для того, чтобы снести всё то, что мешает сливу лишнего человечества, которому не находится места в разделении труда.

Последним препятствием на пути этого процесса был его величество интерес. Но с крахом СССР капитализм стал глобальным и у западных элит отпала последняя надобность в собственных народах. Но СССР препятствовал этому процессу отделения элит не только простым фактом своего альтернативного существования, но и самой своей сутью. И в качестве такого был необходимым условием существования христианства и христианской культуры, как у нас, так и на Западе.

Feminists-4700823 1920
Feminists-4700823 1920

СССР был моноидеологическим государством в ядре идеологии которого лежало учение Маркса. А Маркс был единственным философом, который по-настоящему бросил вызов проблеме разделения труда. Прекрасно понимая, что в случае не решения этой проблемы на человечество спикирует вся рабовладельческая система, олицетворяемая его учителем и главным оппонентом — Гегелем, Маркс поставил во главу угла защиту именно грубого ручного труда.

Маркс впрямую выступил за предельно серьезное отношение к той сфере, которую Гегель считал несерьезной и провозгласил верность того пути, который Гегель, как мы видели выше, отвергал как греховный. В своем «Капитале» Маркс писал о труде следующее:

«Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей‑архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается резуль­тат, который уже в начале этого процесса имелся в представле­нии человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесооб­разная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержа­нием и способом исполнения, следовательно, чем меньше ра­бочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллек­туальных сил.
Карл Маркс
Карл Маркс

Как мы видим, Маркс не только приветствует «существенный интерес мышления и знания» к делам обыденным, но и утверждает, что такой интерес есть главное, что отличает человека от животного. Если греки и немцы искали пользу для души в бесполезном, то Маркс напрямую сказал, что соединение с родовой сущностью возможно только через труд. При этом, прекрасно понимая, что существуют и иные виды труда, Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе» предложил философам на своем уровне, по сути, присоединиться к простому труженику, заявив, что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Такую защиту ручного труда Маркс осуществлял последовательно и до конца. Практически он говорил, что если вы берете лопату и начинаете копать, двигаясь к своей цели, то при помощи такого труда вы не только изменяете материальный мир, но и, посредством этого изменения материального, воздействуете и на сферу общественного идеального, подобно философу, пишущему книги. А весь этот процесс труда приближает вас к соединению с вашей родовой сущностью. Кроме того, ведь, в конечном счете, никакой философ без «удовлетворения насущных потребностей» существовать не может, а потребности эти удовлетворяет ручной труд.

Жан-Леон Жером. Укротитель змей. 1880
Жан-Леон Жером. Укротитель змей. 1880

Но если даже ручной труд начнут осуществлять машины, то это принципиально ничего не должно изменить, ибо речь у Маркса по-настоящему идет не о защите грубого ручного труда самого по себе, а о праве на изменение реальности в соответствии со своим идеальным и социальную справедливость, которое выражается в запрете на разделение на господ и рабов.