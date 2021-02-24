Хельсинки, , 21:12 — REGNUM В сети появился новый трейлер экшен-игры Returnal. Его опубликовали 24 февраля на официальном YouTube-канале компании PlayStation.

Новый трейлер посвящён локациям таинственной планеты Атропос, на которой разворачиваются события игры. Разработчики сообщают, что местные территории будут меняться после каждой смерти главной героини, постоянно предлагая геймерам новый игровой опыт.

Напомним, релиз Returnal должен состояться 30 апреля 2021 года. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 5.

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