Брюссель, , 21:11 — REGNUM В Брюсселе сожалеют о решении Каракаса объявить персоной нон грата руководителя дипломатической миссии ЕС в Венесуэле. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе Евросоюза.

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведёт только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит комментарий представителя пресс-службы РИА Новости.

Собеседник агентства также отметил, что Венесуэла сможет преодолеть внутриполитический кризис только «путём переговоров и диалога».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня венесуэльские власти объявили персоной нон грата посла Европейского союза Исабель Брильанте Педросу в ответ на очередные санкции со стороны Брюсселя. Дипломату было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

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