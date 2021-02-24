Тирана, , 21:14 — REGNUM В Албании 24 февраля в результате обследования 3897 человек выявили 1021 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 906 человек были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошли 1134 человека.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 103 327 случаев заражения коронавирусом. 66 309 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1715 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 19 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 303 человека (в 5,5 раз больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 22 294 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 647 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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