Москва, , 21:51 — REGNUM Падение числа сделок на рынке вторичного жилья в Москве произошло из-за того, что продавцы не понимали реального положения дел в плане спроса населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Количество сделок упало не потому, что все жители Москвы и Подмосковья решили свои жилищные проблемы или банки перестали выдавать кредиты. Это произошло потому, что продавцы оторвались от покупателей и отказывались на протяжении 2020 года двигаться им навстречу должным образом. Так, как того требовали обстоятельства», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, обстоятельства требовали значительного снижения цен. Однако этот процесс происходил очень медленно, поскольку продавцы недвижимости рассчитывали на быстрое восстановление экономики. В итоге их ожидания не оправдались.

«Цены не отражают реальное состояние рынка, они должны очень серьезно сдвинуться вниз в Москве», — заявил Колташов.