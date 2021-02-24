Лос-Анджелес, США, , 21:07 — REGNUM Супергеройский телесериал «Локи» выйдет на сервисе Disney Plus 11 июня 2021 года. Об этом 24 февраля сообщает издание TVLine.

События «Локи» будут разворачиваться после окончания фильма «Мстители: Финал». В сериале скандинавскому богу лжи и коварства предстоит стать сотрудником таинственной организации, отвечающей за ход времени.

Также стала известна дата премьеры анимационного сериала «Плохая партия» по мотивам киносаги «Звёздные войны». Шоу выйдет на Disney Plus уже 4 мая 2021 года.

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