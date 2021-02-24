Женева, Швейцария, , 21:03 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксирован 326 531 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8384 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 24 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 111 762 965 носителей коронавируса, подтверждено 2 479 678 случаев летального исхода.

Напомним, днём раннее ВОЗ зафиксировала 285 607 случаев заболевания, 6965 пациентов с коронавирусом скончались за сутки.