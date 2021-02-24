Москва, , 21:01 — REGNUM Сотрудники московской полиции задержали мужчину, устроившего дебош на станции столичного метрополитена «Славянский бульвар», сообщает 24 февраля «Интерфакс».

В ходе инцидента дебошир угрожал окружающим гранатой.

По данным источника, у мужчины обнаружен муляж гранаты.

Пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщает, что станция «Славянский бульвар» вновь открыта для входа и выхода пассажиров и остановок поездов.

По некоторым данным, задержанный страдает психиатрическими заболеваниями и наблюдается у врача.

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