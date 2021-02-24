Курск, , 21:00 — REGNUM Жителей Курской области не ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за планируемого увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в РФ. Об этом речь шла на оперативном совещании 24 февраля, сообщил портал «Сейм».

Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский заявил, что повышение утильсбора на спецтехнику приведёт к росту финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность и, как следствие, — увеличению тарифов на тепло и электричество. Заместитель главы правительства РФ Александр Новак уже опроверг эту информацию заявив, тарифы для населения защищены государством.

Председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов на совещании рассказал, что регион «не сильно зависит от стоимости угля по отрасли ЖКХ».

«Мы посмотрели, это связано с возможной трансляцией нерегулируемых цен в целом на территории РФ, там, где есть большое потребление угля. На территории Курской области гарантирую, что никаких увеличений, изменений тарифов ни на электроэнергию, ни на тепло не предвидится. Только в рамках прогнозов Минэкономразвития — это в рамках 5%», — прокомментировал письмо Яновского председатель комитета Курской области по тарифам и ценам Алексей Карнаушко.

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