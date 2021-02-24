Милан, Италия, , 20:57 — REGNUM Так называемые «райдеры» (граждане, доставляющие еду и напитки из магазинов и ресторанов) должны быть в самом ближайшем будущем введены в легальное трудовое поле, заявил в среду, 24 февраля, прокурор Милана Франческо Греко.

В коронавирусный год значимость работы этих граждан была поистине неоценимой, они играли «ключевую роль» в борьбе города и страны с пандемией, уверен Греко.

Самое время вспомнить о том, что эти работники, большинство из которых — мигранты с разрешением на временное пребывание, но без каких-либо социальных гарантий в трудовых контрактах — являются людьми, а не «рабами», добавил он.