Москва, , 21:49 — REGNUM На рынке жилья в Москве, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя новость о том, что по итогам января количество сделок со вторичным жильем в столице сократилось на 4,5% в годовом выражении и на 62% по сравнению с декабрём 2020 года, эксперт высказал мнение, что этот процесс будет иметь не сезонный, а длительный характер.

«Сыновей и дочерей губернаторов из регионов недостаточно для того, чтобы поддерживать нынешние высокие цены на жилье. Само жилье по своим качествам невысокое. Оно отличается архаичной планировкой. Соотношение цены и качества не очень соответствует. Покупателей по таким ценам и на такое количество недвижимости нет, отсюда и падение сделок. Но это не конец истории. Несмотря на льготную ипотеку, на то, что теперь есть пониженная ставка, это не остановит, скорее всего, сокращение спроса на московском рынке недвижимости», — сказал Колташов.