Брюссель, , 21:49 — REGNUM Комиссия Европейского парламента по иностранным делам 24 февраля одобрила доклад по Косово, подготовленный докладчиком Виолой фон Крамон-Таубадель, представительницей партии «Зеленых» из Германии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в докладе содержится призыв признать независимость Косово, обращенный к Испании, Словании, Румынии, Ципру и Греции.

В пресс-релизе, выпущенном Европарламентом, говорится, что «депутаты подчеркивают, что независимость Косово необратима и признание ее всеми странами Евросоюза будет способствовать нормализации отношений между Косово и Сербией».

Также депутаты вновь потребовали либерализации визового режима между Косово и Евросоюзом, против чего, однако, выступают представители Франции. Напомним, Европейская комиссия еще в 2018 году сочла, что Косово выполнило все условия для либерализации визового режима.