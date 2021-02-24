Приштина, , 22:40 — REGNUM Суд первой инстанции в косовском городе Феризай 24 февраля приговорил гражданина республики Косово Х.Б. к трем годам тюремного заключения и штрафу 300 евро за торговлю людьми. Его пособника Б.Б. за сексуальную эксплуатацию жертв торговли людьми приговорили к трем годам заключения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обвиняемые признали вину. Обвиняемый Б.Б. заставлял девушек заниматься проституцией, присваивая их заработок в себе, причем одна из них имела проблемы с ментальным здоровьем.

Внимание привлекает не сам факт осуждения, а сроки, полученные обвиняемыми. Многочисленные акты насилия и эксплуатация человека человеком, кажется, не показались косовскому суду достаточно тяжелым преступлением.

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