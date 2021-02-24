Москва, , 21:47 — REGNUM Стоимость жилья в Москве переоценено по отношению к размеру реальных доходов москвичей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Московский рынок недвижимости фантастически перегрет. И провал сделок на рынке Москвы, а думаю, что, если посмотреть на Ближнее Подмосковье, то мы увидим тоже просадку, так как это та же Москва, говорит о том, что рост цен небезграничен», — сказал Колташов.

По его словам, стоимость жилья в столице переоценена по отношению к размеру зарплат жителей Москвы.

«Если взять медианную зарплату в Москве и Подмосковье и приравнять ее к 40−45 тысячам, а есть рабочие места, где предлагают 25 и 30 и даже ниже. В Подмосковье учителя могут получать и 15 тысяч без всяких надбавок. Все эти люди не могут быть покупателями недвижимости», — завил Колташов.