п. Еленовка, , 20:51 — REGNUM Обстрелу подвергли ВСУ посёлок Еленовка (ДНР) вечером 24 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел украинские формирования начали в 16:50 мск из вооружения БМП-1. Всего было сделано 25 выстрелов.

Повреждение получила ЛЭП в районе улицы Деповской. В результате электроснабжение Еленовки ведётся по резервной линии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из гранатомёта посёлок Александровка в ДНР.

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