Рим, , 20:49 — REGNUM Все граждане Италии, в том числе и министры, хотят скорейшей отмены ограничений и возвращения к нормальной жизни, заявил в среду, 24 февраля, лидер леволиберальной Демократической партии (входит в правящую коалицию) Никола Дзингаретти.

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Но не следует никому давать ложных надежд, отмена ограничений напрямую связана с увеличением количества вакцинированных и снижением числа новых заражений, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 24 февраля, в Италии умерли 96 666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 318 (днем ранее — на 356). Число подтвержденных носителей выросло на 16 424 (днем ранее — на 13 314). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433 человек — на 1485 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.