Нижнекамск, Татария, 24 февраля 2021, 20:46 — REGNUM Бывший нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Либор Гудачек продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
Форвард подписал контракт с «Лозанной» до конца текущего сезона, сообщает сайт команды.
Напомним, что словацкий хоккеист ранее по обоюдному соглашению сторон разорвал контракт с «Нефтехимиком».
Гудачек набрал 38 (17+21) очков в 50 матчах нынешнего чемпионата КХЛ. Таким образом, он стал лучшим снайпером и ассистентом команды в регулярном чемпионате.