Нижнекамск, Татария, , 20:46 — REGNUM Бывший нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Либор Гудачек продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

Форвард подписал контракт с «Лозанной» до конца текущего сезона, сообщает сайт команды.

Напомним, что словацкий хоккеист ранее по обоюдному соглашению сторон разорвал контракт с «Нефтехимиком».

Гудачек набрал 38 (17+21) очков в 50 матчах нынешнего чемпионата КХЛ. Таким образом, он стал лучшим снайпером и ассистентом команды в регулярном чемпионате.