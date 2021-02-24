Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США и специальный представитель Госдепа по Западным Балканам Мэттью Палмер 24 февраля выступил с интервью для «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) на боснийской языке.

По словам Палмера, стратегия США на Западных Балканах достаточно устойчива и ее суть осталась неизменной после смены администраций в Вашингтоне: США по-прежнему заинтересованы в Западных Балканах, в их интеграции в европейские институты и НАТО.

Представитель США подчеркнул важность усилий по нормализации отношений между Косово и Сербией и выразил поддержку диалогу между Приштиной и Белградом, проходящему под руководством ЕС при посредничестве Мирослава Лайчака.

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