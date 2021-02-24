Рим, , 20:45 — REGNUM По данным на вечер среды, 24 февраля, в Италии умерли 96 666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 318 (днем ранее — на 356), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 16 424 (днем ранее — на 13 314).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433 человек — на 1485 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.