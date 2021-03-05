Приштина, Сербия, 5 марта, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Подсчет голосов на выборах в Косово официально завершился 4 марта. Победа досталась внесистемной оппозиции из «Движения за самоопределение».

Kryeministri-ks.net Альбину Курти (слева)

Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает о том, что получившая свыше 50% голосов партия «Движение за самоопределение» получит 58 кресел из 120, Демократическая партия Косово — 19 кресел, Демократическая лига Косово — 15, Сербский список — 10, Альянс за будущее Косово — 8. Еще 10 кресел будут разделены между представителями несербских национальных меньшинств.

Читайте также: Нацменьшинства выступили с требованиями к будущему правительству Косово

Для создания правительства амбициозному лидеру «Самоопределения» Альбину Курти не хватает лишь трех голосов в парламенте, которые ему готовы предоставить несербские меньшинства.