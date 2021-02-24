Киров, , 20:43 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Кирове похожее на мужчину существо, нанесшее побои инвалиду, сообщает 24 февраля пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Ранее в соцсети попало видео с камеры наблюдения, на котором медленно двигавшийся через двери торгового центра инвалид получил удар ногой сзади от массивного человекообразного существа.

Нападавший задержан, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

По информации МВД, задержанный 33-летний самец ранее был судим за кражу. Он объяснил свои действия тем, что инвалид, с трудом передвигавшийся, опираясь на палку, протянул руки к его жене.

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