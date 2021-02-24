Бишкек, , 20:42 — REGNUM В Киргизии всего за одну ночь на 15% выросли цены на растительное масло, что повлекло за собой резкое подорожание и других продовольственных товаров, пишет «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент).

Если до этого скачка цен масло можно было приобрести оптом по 130 сомов (113 рублей) за литр, то теперь оно стоит уже не менее 142 сомов (124 рублей). Розничная цена также увеличилась — до 150 — 155 сомов (131 — 135 рублей) за литр.

Оптовики утверждают, что резкий рост цен связан с удорожанием сырья для производства масла, которое в Киргизию привозят из других стран, преимущественно из России.

Постоянная инфляция и рост цен являются одними из главных проблем Киргизии — с начала пандемии стоимость всех товаров, а в особенности продовольствия, постоянно растет.

При этом стремительный рост цен на продукты привел к снижению объема их продаж, поскольку доходы киргизстанцев не растут, но и зачастую снижаются, в том числе из-за экономического спада, вызванного пандемией.