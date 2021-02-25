Тегеран, , 09:12 — REGNUM Первый шаг к возрождению ядерной сделки 2015 года (СВПД) должны сделать США, заявил представитель Исламской Республики Иран при ООН и других международных организациях в Женеве Эсмаил Багаи Хамане на конференции 24 февраля. Об этом пишет Reuters.

«Обязательства возродить сделку и компенсировать ущерб лежат на правонарушителе, — сообщил Эсмаил Багаи Хамане. — Есть курс, имеющий логическую последовательность, который недавно обрисовал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф».

Напомним, что в 2015 году было принято политическое соглашение между Ираном и группой государств, известное как совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Отметив, что США являлись первой стороной, покинувшей стол переговоров, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее заявил: «Мы будем ждать, пока другая сторона предпримет надлежащие действия и вернется ко всем своим обязательствам; затем мы пойдем по пути возвращения к нашим обязательствам».