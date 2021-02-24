Ливерпуль, Великобритания, , 20:39 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота сможет тренироваться в полной мере.

Согласно сообщениям официального портала клуба, сегодня португальский хавбек вернулся к тренировкам в общей группе после двух месяцев отсутствия из-за травмы.

«Мерсисайдцы» ведут подготовку к матчу 26-го тура против «Шеффилд Юнайтед».

В текущем сезоне Жота успел провести девять матчей и отличится пятью забитыми голами. 9 декабря 24-летний игрок получил повреждение в матче Лиги Европы против «Мидтьюлланда».