Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Громкий скандал в связи с недопуском журналистов в петербургский парламент дошёл до суда. Административный иск принял к производству Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили 24 февраля в Объединенной пресс-службе городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в Мариинском дворце

Исковое заявление к Законодательному собранию подал учредитель городского телеканала «78». Телеканал обжалует отказ в аккредитации своей съемочной группы.

Проблемы с допуском в Мариинский дворец (резиденция Заксобрания) у телеканала, который весьма близок к Смольному, появились в начале декабря 2020 года. В пресс-службе парламента поясняли, что невозможно одновременно пустить в ЗакС всех желающих журналистов и соблюсти социальную дистанцию и прочие эпидемические требования. При этом Малый зал Мариинского дворца, где обычно находятся журналисты во время пленарный заседаний, в эти дни почти всегда стоит практически пустым.

Сама редакция телеканала полагает, что руководству ЗакСа могли не понравиться выпуски в начале декабря, где говорилось о странном расходовании бюджетных средств на столовую Мариинского дворца, на работы по изготовлению французских штор и на выпуск бесплатной газеты «Вечерний Санкт-Петербург», чьим учредителем является ЗакС. Кроме того, в программе «Неделя в Петербурге» упоминалось, что спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия») регулярно игнорирует масочный режим на заседаниях.

После того, как журналисты телеканала «78» не были допущены в ЗакС, на сайте канала появился баннер с изображением Макарова в фуражке и слоганом «Заксобрание против журналистов. Хроники беззакония».

Телеканал обращался за аккредитацией в пресс-службу Заксобрания 17, 19, 26 января и 2 февраля 2021 года, но вновь потерпел неудачу.

«Правила, установленные ответчиком, были соблюдены. Истцу отказали в аккредитации в устной форме, мотивировав большим количеством заявок от журналистов других СМИ. Истец считает отказ незаконным, необоснованным, нарушающим права и интересы истца», — уточнили в суде.

Телеканал просит суд признать отказ в аккредитации незаконным и обязать ответчика устранить допущенные нарушения.