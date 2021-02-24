Любляна, , 20:38 — REGNUM В Словении создается новая авиакомпания под названием SouthEast Airlines — первоначально перевозчик будет в основном предлагать чартерные рейсы с использованием флота Airbus A320, сообщает авиационный портал Sierra5.

SouthEast Airlines будет ориентирована на рынки Европейского Союза, а первый коммерческий рейс запланирован на начало июня, сообщает словенское агентство STA.

На начальном этапе SouthEast Airlines намеревается сосредоточиться на предоставлении чартерных рейсов и услуг для других авиакомпаний, таких как аренда самолетов, экипаж, техническое обслуживание и страхование (лизинг ACMI).

Как сообщил порталу Sierra5 соучредитель Блаж Бердник, проект готовился около 20 месяцев.

Компания начнет бизнес с одного самолета эконом-класса на 180 мест, и ожидается, что в этом году она добавит в свой флот еще один Airbus A320, сообщает Tanjug.

Первоначально SouthEast Airlines намеревается нанять от трех до четырех экипажей для первого самолета, что составляет около 35 человек, а также наземный персонал.

Как следует из названия, он будет в основном работать в Юго-Восточной Европе, уделяя особое внимание Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Косово, Греции и Турции.

В настоящее время неизвестно, сможет ли SouthEast Airlines стать новой национальной авиакомпанией Словении. С момента банкротства Adria Airways в Словении не было национальной авиакомпании.