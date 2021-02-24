Любляна, 24 февраля 2021, 20:38 — REGNUM В Словении создается новая авиакомпания под названием SouthEast Airlines — первоначально перевозчик будет в основном предлагать чартерные рейсы с использованием флота Airbus A320, сообщает авиационный портал Sierra5.
SouthEast Airlines будет ориентирована на рынки Европейского Союза, а первый коммерческий рейс запланирован на начало июня, сообщает словенское агентство STA.
На начальном этапе SouthEast Airlines намеревается сосредоточиться на предоставлении чартерных рейсов и услуг для других авиакомпаний, таких как аренда самолетов, экипаж, техническое обслуживание и страхование (лизинг ACMI).
Как сообщил порталу Sierra5 соучредитель Блаж Бердник, проект готовился около 20 месяцев.
Компания начнет бизнес с одного самолета эконом-класса на 180 мест, и ожидается, что в этом году она добавит в свой флот еще один Airbus A320, сообщает Tanjug.
Первоначально SouthEast Airlines намеревается нанять от трех до четырех экипажей для первого самолета, что составляет около 35 человек, а также наземный персонал.
Как следует из названия, он будет в основном работать в Юго-Восточной Европе, уделяя особое внимание Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Косово, Греции и Турции.
В настоящее время неизвестно, сможет ли SouthEast Airlines стать новой национальной авиакомпанией Словении. С момента банкротства Adria Airways в Словении не было национальной авиакомпании.