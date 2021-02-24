Скопье, , 20:52 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 24 февраля встретил на КПП «Табаноц» вторую партию вакцин Pfizer, прибывшую из Сербии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии принял участие глава минздрава Сербии Златибор Лончар.

В этот раз в страну прибыло 4680 доз вакцин — всего Сербия отправила соседнему государству 8 тысяч доз вакцин. Отправка могла стать бесплатной, но премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев отказался принять такой благородный жест и настоял на том, чтобы стоимость вакцин была возвращена Сербии.

Уже более тысячи македонских медиков были привиты прибывшими из Сербии вакцинами.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Македонии заявил о возможности закупок российской вакцины