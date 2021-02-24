Москва, , 21:45 — REGNUM Продлять льготную ипотеку при текущих параметрах не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Во-первых, при текущем росте цен это аморально: мы с помощью денег налогоплательщиков помогаем банкам и застройщикам задорого втюхивать жилье другим налогоплательщикам», — сказал Манкевич.

Кроме того, с учетом роста цен низкие ставки перестали играть роль: общая сумма платежей за жилье сравнялось с «дольготными» ценами, отметил экономист.