Бишкек, , 20:32 — REGNUM Бюджет Киргизии и местные бюджеты выделяют на питание школьников по 7 — 10 сомов (6 — 9 рублей) в день на ребенка, но эти деньги не позволяют в полной мере расширить и витаминизировать рацион питания учащихся.

Поэтому премьер-министр Улукбек Марипов утвердил Порядок организации деятельности пришкольных хозяйств, разрешающий общеобразовательным учреждениям создавать свое подсобное хозяйство, если их территория позволяет это сделать.

В случае отсутствия земельного участка директор школы сможет обратиться с заявлением в исполнительный орган местного самоуправления с просьбой о предоставлении такового учебному заведению.

В правительстве считают, что такое решение также позволит сформировать школам дополнительные источники доходов для расширения ассортимента продуктов питания, поддержки питания детей из малоимущих семей, улучшения санитарно-гигиенических условий, а также инфраструктуры школы.

Отметим, что сейчас в Киргизии организовано горячее питание учащихся первых — четвертых классов в 1 485 школах. Сделано это при поддержке России и Всемирной продовольственной программы ООН.