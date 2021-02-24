Киев, , 20:33 — REGNUM Ряд народных депутатов от парламентской фракции «Слуга народа» просят перевести радикала Сергея Стерненко из Одессы в СИЗО Киева.

Соответствующее заявление 24 февраля обнародовала народный депутат от фракции «Слуга народа» Татьяна Цыба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий не уточняет, сколько представителей партии Зеленского разделяют это требование.

Подписанты требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность его жизни и здоровья.

Члены монобольшинства, подписавшие заявление, также требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялось и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям

«Обращаемся к гражданскому обществу с призывом — будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Соответствующий вердикт вынес 23 февраля Приморский районный суд Одессы по уголовному производству, согласно которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

Адвокаты радикала сразу жеподали заявление о применении мер безопасности в отношении их подзащитного, в частности о его переводе в Киев.

Вечером 23 февраля возле офиса президента Зеленского состоялась акция протеста в связи с обвинительным приговором, в ходе которой произошли масштабные столкновения протестующих и полиции, в ходе которых десятки человек были задержаны.