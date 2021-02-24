Ливерпуль, Великобритания, 24 февраля 2021, 20:28 — REGNUM Клуб Английской премьер-лиги «Эвертон» согласовал новый контракт с защитником Люкой Динем.
Согласно информации на официальном сайте клуба, новое соглашение с 27-летним французом подписано на четыре и истечет летом 2025 года.
Действующий контракт Диня, присоединившегося к «Эвертону» летом 2018 года из «Барселоны», истекает этим летом.
Ранее футболистом интересовался «Манчестер Сити».
В текущем сезоне на счету игрока 6 голевых передач в 16 матчах чемпионата.