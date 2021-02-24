Ливерпуль, Великобритания, , 20:28 — REGNUM Клуб Английской премьер-лиги «Эвертон» согласовал новый контракт с защитником Люкой Динем.

Согласно информации на официальном сайте клуба, новое соглашение с 27-летним французом подписано на четыре и истечет летом 2025 года.

Действующий контракт Диня, присоединившегося к «Эвертону» летом 2018 года из «Барселоны», истекает этим летом.

Ранее футболистом интересовался «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету игрока 6 голевых передач в 16 матчах чемпионата.