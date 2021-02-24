Москва, , 21:43 — REGNUM Вместо снижения цен на недвижимость в Москве может увеличиться размер скидок на первоначально заявленную стоимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Не обязательно цены на рынке упадут в номинальном выражении, но снижение цен может выражаться иначе: размер скидки от цены объявления может составлять не 5%, а 10%, цены на недвижимость могут стоять на одном рублевом уровне несколько лет, снижаясь в реальном выражении. В 2010-е московская недвижимость подешевела на треть в «реальных» рублях (то есть за вычетом инфляции). В 2020-е, возможно, мы увидим похожую динамику», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП отметил, что стоимость квадрата на длинной дистанции зависит от номинального ВВП и динамики реальных доходов населения. В России нет оснований ожидать высоких темпов роста экономики, поэтому, вероятно, динамика недвижимости окажется сопоставимой с темпом инфляции, который находится на исторических минимумах.