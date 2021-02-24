Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM Огромные кучи снега, которые коммунальные службы складировали у петербургских дорог в последние трое суток, должны быть вывезены из центра города до конца дня. Об этом вечером 24 февраля заявили в Смольном.

Куча собранного снега у дороги в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление. Приоритет для коммунальных служб — очистка крыш от наледи и вывоз из центра города подготовленного к погрузке снега», — сказал губернатор Александр Беглов.

На сегодня дорожные службы планируют вывезти с центральных улиц весь подготовленный к погрузке снег. На эту минуту после февральского снегопада уже было вывезено 124 тысячи кубометров снега и очищено более 5 тыс. крыш. Чтобы не создавать сосульки, на чистку кровель бросили 1,5 тыс. человек.

Снег принимают 11 стационарных снегоплавилок и семь стационарных снегоприемных пунктов «Водоканала». Кроме того, в городе открыли временные сухие места складирования снега, чтобы снизить нагрузку на стационарные пункты. На данный момент снег принимают шесть площадок в Василеостровском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском, Приморском и Выборгском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, за праздничные выходные с 21 по 23 февраля в Петербурге выпало 33 см осадков в виде снега.

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