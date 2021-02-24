Лондон, , 20:23 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 9938 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 144 577. Такие данные приводит 24 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 442 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 121 747.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 8489 выявленных случаях заболевания и 548 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.