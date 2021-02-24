Нью-Йорк, США, , 20:22 — REGNUM Российская сторона приветствует нового постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Полянский «Можете рассчитывать на наше самое благоприятное отношение и самые позитивные эмоции по отношению к ней».

Российский дипломат добавил, что коллегам в ООН, какими бы ни были отношения между руководством стран, «необходимо находить общую позицию».

Напомним, накануне, 23 февраля Томас-Гринфилд была приведена к присяге после утверждения её кандидатуры постпредом США при ООН в Сенате.

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