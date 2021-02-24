Москва, 24 февраля 2021, 20:21 — REGNUM Киноактеру сербского происхождения Милошу Биковичу предоставлено российское гражданство. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Милош Бикович следующим образом прокомментировал получение российского гражданства: «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!»