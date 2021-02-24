Нижний Новгород, 24 февраля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. По итогам января-декабря 2020 года численность населения Приволжского федерального округа естественным путём сократилась на 189 909 человек, что почти в два больше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда число жителей округа снизилось на 98 402 человека. За указанный период ни в одном из регионов Поволжья не наблюдается естественный прирост населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Манекены на заброшенной фабрике купца Алафузова, Казань

Так, наиболее значительно в январе-декабре сократилось население Нижегородской области — на 27 438 человек. Число жителей Самарской области сократилось на 24 745 человек, Саратовской области — на 20 864 человека.

Башкирия естественным образом потеряла 18 664 человека, Пермский край — 14 594 человека, Пензенская область — 12 994 жителя, Оренбургская область — 12 845 человек, Татария — 12 678 человек, Кировская область — 10 408 граждан, Ульяновская область — 10 279 человек.

В Чувашии численность населения сократилась на 7430 человек, в Мордовии — на 7312 человек, в Удмуртии — на 6580 человек, в Марий Эл — на 3078 жителей.

При расчете на 1 тыс. человек максимальная естественная убыль населения наблюдается в Пензенской области, показатель составил минус 10, в Мордовии — минус 9,3 и в Саратовской области — минус 8,7.

При этом в январе-ноябре 2020 года в четырёх регионах ПФО зарегистрировали миграционный прирост. Так, в Татарию приехали 4111 человек, в Нижегородскую область — 1952 человека, в Оренбургскую область — 366 человек, в Самарскую область — 255 человек.

В остальных регионах фиксируется и миграционная убыль населения. Так, 4016 человек покинули Пермский край, 3887 жителей — Саратовскую область, 3616 человек — Башкирию, 3329 граждан — Мордовию, 1689 человек — Чувашию, 1311 человек — Кировскую область, 897 человек — Пензенскую область, 714 жителей — Ульяновскую область, 561 житель — Марий Эл, 515 человек уехали из Удмуртии.

Отметим, только в течение декабря прошлого года население Поволжье сократилось естественным образом на 26 369 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2019 года естественный прирост населения фиксировался только в Татарии — он составил 180 человек. Во всех остальных регионах также наблюдалось снижение численности жителей.

При этом миграционный прирост в январе-ноябре 2019 года был отмечен в Самарской и Нижегородской областях, а также в Татарии и Марий Эл.

Читайте также: Естественная убыль населения в Поволжье составила почти 100 тыс. человек