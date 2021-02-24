Москва, , 21:41 — REGNUM Спрос на недвижимость в Москве, вероятно, будет расти на протяжении первой половины 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя новость о том, что по итогам января количество сделок со вторичным жильем в столице сократилось на 4,5% в годовом выражении и на 62% по сравнению с декабрём 2020 года, экономист отметил, что январь — это «мёртвый» месяц на рынке недвижимости, поэтому незначительное падение количества сделок не является репрезентативным.

«Вероятно, в первом полугодии мы увидим рост количества сделок, во многом потому, что март-июнь в прошлом году были низким сезоном из-за ограничительных мер, и на этом фоне у участников рынка может сложиться ложное впечатление, которое продолжит ценовое ралли, но его масштаб будет существенно ниже, чем в 2020 году. Завершение льготной ипотеки завершит и рост цен, а также приведет к ценовой коррекции», — сказал Манкевич.