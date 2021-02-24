Кишинёв, , 20:13 — REGNUM С интересом прочитал заявление ПСРМ, в котором партийцы осуждают критику в адрес Координационного Совета по телерадиовещанию (КСТР). Это логично! — звучит один из лозунгов социалистов, ведь сегодня главой КСТР является некая гражданка Алла Урсу — Анточ. До своего назначения «главной смотрящей за СМИ», мадам возглавляла кабинет ПСРМ в парламенте. Не удивлюсь, если она до сих пор носит в сумочке свой партийный билет. Исходя из этого, можно сделать вывод: после того, как Плахотнюк покинул Молдову, контроль над КСТР перешел по наследству Игорю Додону. Казалось бы, должна наступить долгожданная для всех СМИ свобода, транспарентность, помощь от соответсвующих органов, в компетенцию которых входит и наведение порядка. Но на самом деле получилось совсем по-другому. КСТР превратился из органа, который должен помогать, координировать деятельность телевизионных каналов, в репрессивную дубину для уничтожения неугодных. Одних постоянно мониторит, наказывает, штрафует, а других — холит, лелеет, оберегает, помогает. Почему такая разница в подходах? Ответ лежит на поверхности. Все СМИ, не входящие в холдинг «Додона — Плахотнюка», претендуют на деньги от рекламного бизнеса, который в свое время еще пытался монополизировать сам Плахотнюк. И в этом вопросе у Додона с Плахотнюком нет никаких противоречий — ни политических, ни геополитических, ни идеологических. Система работает, как швейцарские часы. Более того, Додоновский КСТР не обращает никакого внимания на незаконное использование каналами, подконтрольными Плахотнюку, российских логотипов. Т. е. , для молдавского телезрителя Плахотнюковскую пропаганду они воспринимают как позицию российских каналов. Как ведет себя в этом вопросе КСТР? Правильно, никак. Не замечает. Ведь Додон и Плахотнюк должны зарабатывать. И Додона в этом случае совершенно не интересуют имиджевые потери России — пусть антироссийская пропаганда выходит под российскими логотипами в Молдове. Главное, чтобы партнеры могли во время получать дивиденды. А с конкурентами будет разбираться КСТР через штрафы и отзывы лицензии. К примеру, сегодня, РТР — Молдова и еще 2 неугодных канала получили очередные штрафы в общей сумме на 35 000 леев. Ничего личного — только бизнес. Нет, безусловно, Додон и далее будет рассказывать, в том числе и в Москве, о борьбе с Плахотнюком. А в это самое время, под столом, давние партнеры Додон и Плахотнюк будут деребанить черные кульки. Я просто убежден, что КСТР нужно реформировать! Данный орган в том виде, котором существует сейчас, наносит непоправимый ущерб СМИ, демократии в целом, доверию к государственным институтам в принципе. Используя Декларацию парламента о захваченном государстве нужно просто разогнать эту «шарашкину контору» и назначить людей, которые ни коем образом не аффилированны с политическими партиями, людей, которые понимают как работают СМИ. А так получается, что физически Плахотнюка в стране нет, но дело его живет и процветает. Сколько бы Додон ни рассказывал всем нам о борьбе с Плахотнюком, ясно становится одно — пока есть Додон, будет и Плахотнюк.

Игорь Тулянцев