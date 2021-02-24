Кишинёв, 24 февраля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. С интересом прочитал заявление ПСРМ, в котором партийцы осуждают критику в адрес Координационного Совета по телерадиовещанию (КСТР). Это логично! — звучит один из лозунгов социалистов, ведь сегодня главой КСТР является некая гражданка Алла Урсу-Анточ. До своего назначения «главной смотрящей за СМИ» мадам возглавляла кабинет ПСРМ в парламенте. Не удивлюсь, если она до сих пор носит в сумочке свой партийный билет.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Исходя из этого, можно сделать вывод: после того, как Плахотнюк покинул Молдову, контроль над КСТР перешел по наследству Игорю Додону. Казалось бы, должна наступить долгожданная для всех СМИ свобода, транспарентность, помощь от соответствующих органов, в компетенцию которых входит и наведение порядка. Но на самом деле получилось совсем по-другому.

КСТР превратился из органа, который должен помогать, координировать деятельность телевизионных каналов, в репрессивную дубину для уничтожения неугодных. Одних постоянно мониторит, наказывает, штрафует, а других — холит, лелеет, оберегает, помогает. Почему такая разница в подходах? Ответ лежит на поверхности. Все СМИ, не входящие в холдинг «Додона — Плахотнюка», претендуют на деньги от рекламного бизнеса, который в свое время еще пытался монополизировать сам Плахотнюк. И в этом вопросе у Додона с Плахотнюком нет никаких противоречий — ни политических, ни геополитических, ни идеологических. Система работает, как швейцарские часы.

Более того, додоновский КСТР не обращает никакого внимания на незаконное использование каналами, подконтрольными Плахотнюку, российских логотипов. Т. е. для молдавского телезрителя Плахотнюковскую пропаганду они воспринимают как позицию российских каналов. Как ведет себя в этом вопросе КСТР? Правильно, никак. Не замечает. Ведь Додон и Плахотнюк должны зарабатывать. И Додона в этом случае совершенно не интересуют имиджевые потери России — пусть антироссийская пропаганда выходит под российскими логотипами в Молдове. Главное, чтобы партнеры могли вовремя получать дивиденды. А с конкурентами будет разбираться КСТР через штрафы и отзывы лицензии. К примеру, сегодня РТР — Молдова и еще 2 неугодных канала получили очередные штрафы в общей сумме на 35 000 леев. Ничего личного — только бизнес. Нет, безусловно, Додон и далее будет рассказывать, в том числе и в Москве, о борьбе с Плахотнюком. А в это самое время под столом давние партнеры Додон и Плахотнюк будут дербанить черные кульки. Я просто убежден, что КСТР нужно реформировать! Данный орган в том виде, в котором существует сейчас, наносит непоправимый ущерб СМИ, демократии в целом, доверию к государственным институтам в принципе.

Используя Декларацию парламента о захваченном государстве, нужно просто разогнать эту «шарашкину контору» и назначить людей, которые никоим образом не аффилированы с политическими партиями, людей, которые понимают, как работают СМИ. А так получается, что физически Плахотнюка в стране нет, но дело его живет и процветает. Сколько бы Додон ни рассказывал всем нам о борьбе с Плахотнюком, ясно становится одно — пока есть Додон, будет и Плахотнюк.