Нью-Йорк, США, 24 февраля 2021, 20:12 — REGNUM Предложенный британской стороной проект резолюции СБ ООН по прекращению огня в горячих точках мира для проведения вакцинации требует уточнений, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российский дипломат добавил, что дискуссии по документу продолжаются. В настоящее время идёт работа совместно с британскими коллегами по уточнению формулировок.
Читайте также: Лондон призовёт к прекращению огня по всему миру ради вакцинации от COVID
Напомним, британский министр иностранных дел Доминик Рааб в СБ ООН призвал принять резолюцию в поддержку прекращения огня в зонах боевых действий.
Читайте ранее в этом сюжете: Иран призывает к справедливому распределению вакцины от COVID-19