Нью-Йорк, США, , 20:12 — REGNUM Предложенный британской стороной проект резолюции СБ ООН по прекращению огня в горячих точках мира для проведения вакцинации требует уточнений, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский «Мы не против неё. Есть технические вопросы, которые мы пытаемся прояснить».

Российский дипломат добавил, что дискуссии по документу продолжаются. В настоящее время идёт работа совместно с британскими коллегами по уточнению формулировок.

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Напомним, британский министр иностранных дел Доминик Рааб в СБ ООН призвал принять резолюцию в поддержку прекращения огня в зонах боевых действий.

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