Липецк, 24 февраля 2021, 20:11 — REGNUM В Липецке городской совет депутатов создал рабочую группу для контроля за качеством питания в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Депутаты также организовали онлайн-опрос по качеству школьного питания. В анкету вошли 11 вопросов по оценке качества организации горячего питания школьников города Липецка. Онлайн-опрос проводится в родительских чатах учебных заведений. Участие в опросе анонимное.
В опросе уже приняли участие три тысячи родителей. Депутаты пообещали без предупреждения приходить с проверками в городские школы, чтобы проверять соответствие еды утвержденным нормам.
Причиной таких мер стала победа на торгах индивидуального предпринимателя Мамедова и ООО «Карт-Бланш», которые с 1 марта будут обеспечивать питанием 48 школ Липецка. Победу бизнесмену обеспечила низкая стоимость контракта (на 30% ниже прежней), но при этом у фирмы нет большого опыта поставки питания в школы.
По данным мэрии, в Липецке работают и другие поставщики школьных обедов: ООО «Топаз», ООО «Липецкая оптовая база», ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», ООО «Ника-плюс».