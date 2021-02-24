Липецк, , 20:11 — REGNUM В Липецке городской совет депутатов создал рабочую группу для контроля за качеством питания в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутаты также организовали онлайн-опрос по качеству школьного питания. В анкету вошли 11 вопросов по оценке качества организации горячего питания школьников города Липецка. Онлайн-опрос проводится в родительских чатах учебных заведений. Участие в опросе анонимное.

«Нас беспокоит тот факт, что по итогам торгов существенно снизилась стоимость контракта. Возникают вопросы, чем будут кормить детей, и какого качества будут блюда. Опрос мы проведем дважды: сначала соберем мнение о качестве школьных обедов от прежнего оператора, а в середине марта спросим мнение родителей о новом операторе питания. Анкета поможет нам выявить наиболее проблемные в этом плане школы. Туда с проверкой мы придем в первую очередь», — заявила депутат горсовета Екатерина Пинаева.

В опросе уже приняли участие три тысячи родителей. Депутаты пообещали без предупреждения приходить с проверками в городские школы, чтобы проверять соответствие еды утвержденным нормам.

Причиной таких мер стала победа на торгах индивидуального предпринимателя Мамедова и ООО «Карт-Бланш», которые с 1 марта будут обеспечивать питанием 48 школ Липецка. Победу бизнесмену обеспечила низкая стоимость контракта (на 30% ниже прежней), но при этом у фирмы нет большого опыта поставки питания в школы.

По данным мэрии, в Липецке работают и другие поставщики школьных обедов: ООО «Топаз», ООО «Липецкая оптовая база», ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», ООО «Ника-плюс».