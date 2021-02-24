Москва, , 20:09 — REGNUM В Москве закрыта станция метрополитена «Славянский бульвар» из-за угроз неизвестного устроить взрыв на платформе, сообщает 24 февраля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, один из пассажиров лежит на платформе станции «Славянский бульвар» и громко кричит, что у него есть граната.

Полицейские оцепили место происшествия, вход и выход пассажиров на станцию закрыт.

Поезда метро временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки. Пассажирам предложено воспользоваться МЦД и наземным городским транспортом.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал отслеживать контакты террористов и зарубежных спецслужб