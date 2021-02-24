Курган, , 20:09 — REGNUM В Кургане в связи неблагоприятными погодными условиями 25 февраля отменяются занятия учащихся с 1 по 11 класс. Об этом сообщает администрация Кургана.

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Кроме того, в регионе из-за сильной метели до 14:00 (12:00 мск) 25 февраля ограничено движение автобусов.

В пресс-службе СУЭНКО сообщили об аварийно-восстановительных работах в 27 населённых пунктах, которые частично остались без света из-за обрывов проводов. С последствиями стихии круглосуточно борются 99 бригад.