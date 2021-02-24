Подгорица, , 20:07 — REGNUM Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в четвертом квартале 2020 года составила 1007 евро и была ниже на 11,3 процента по сравнению с тем же кварталом годом ранее, при этом она была на 15 процентов выше, чем в третьем квартале 2020 года, сообщили в статистическом управлении Монстат.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в столице страны Подгорице в последнем квартале 2020 года составила 985 евро, в прибрежном районе — 1359 евро.

В центральном районе квартиры стоят в среднем 635 евро за квадратный метр, а в северном — 766 евро.