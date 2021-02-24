Приштина, 24 февраля 2021, 20:13 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 24 февраля направил в Государственный департамент США каблограмму (телеграмма, отправленная по подводному кабелю), в которой выразил обеспокоенность в связи с эпидемиологической ситуацией в Косово.
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Каблограмма стала достоянием общественности. Албанское новостное агентство Telegrafi приводит цитаты:
Американский посол потребовал от Госдепа предоставить вакцины от коронавируса для сотрудников посольства и подчеркнул, что, в противном случае, продуктивность его работы будет значительно снижена.
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