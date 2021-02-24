Приштина, , 20:13 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 24 февраля направил в Государственный департамент США каблограмму (телеграмма, отправленная по подводному кабелю), в которой выразил обеспокоенность в связи с эпидемиологической ситуацией в Косово.

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Каблограмма стала достоянием общественности. Албанское новостное агентство Telegrafi приводит цитаты:

Филип Коснетт, посол США в Приштинре «Около 20% персонала посольства больны COVID-19, и подавляющее большинство — местный персонал, что свидетельствует о неэффективности контроля за болезнью в Косово. Косово ведет себя как страна, в которой нет случаев COVID-19… Но Косово — это государство, разрушенное пандемией».

Американский посол потребовал от Госдепа предоставить вакцины от коронавируса для сотрудников посольства и подчеркнул, что, в противном случае, продуктивность его работы будет значительно снижена.

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