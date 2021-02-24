Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Руководство компании Facebook сообщило о планах инвестировать как минимум $1 млрд в новостную индустрию, пишет 24 февраля Reuters.

Социальная сеть решила обратить внимание на новостную индустрию вслед за Google, который уже вложил в нее $1 млрд.

Представители Facebook добавили, что начиная с 2018 года инвестировали более $600 млн в новостные издательства. В компании также объявили, что уже ведут переговоры с изданиями в Германии и Франции по поводу оплаты их новостного контента.

Как ранее писало ИА REGNUM, американская соцсеть Facebook заблокировала австралийские СМИ после того, как парламент страны заявил о намерениях принять закон в отношении крупных IT-корпораций. Согласно закону, корпорации должны заключать договора с австралийскими СМИ на использование их контента.

После блокировки Facebook в парламенте пошли на уступки и социальная сеть вновь разрешила пользователям на территории Австралии смотреть новости и делиться ими.