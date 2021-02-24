Подгорица, , 19:59 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич сегодня, что люди, которые годами проживают в Черногории, но не получили гражданство, заслуживают окончательного решения вопроса.

«Большое количество жителей, которые годами проживают в Черногории, но не получили гражданство нашей страны, заслуживают окончательного решения этого вопроса. Правительство Черногории рассмотрит эту проблему в ближайшее время», — написал Кривокапич в аккаунте в сети Twitter.

По данным сербских СМИ, к 23 февраля около 600 жителей Черногории уже подали документы на получение черногорского гражданства.«Это люди, которые живут, получили образование и работают в Черногории, некоторые даже всю свою жизнь, но, например, они родились в Сербии. Их родители живут в Черногории, они платят налоги государству Черногория, и пока у них не было возможности получить гражданство. У нас есть нераскрытые случаи, когда родители не родились в Черногории, но есть ребенок, и ни один из них не имеет черногорского гражданства, хотя они живут здесь годами», — заявили Blic в правительстве Черногории.