Москва, , 21:40 — REGNUM В России сохраняется риск ипотечного кризиса, несмотря на резкое падение спроса на недвижимость в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По оценке эксперта, риск ипотечного кризиса будет актуален еще в течение года как минимум, и даже если темпы выдачи ипотеки упадут, это не значит, что исчезнет риск ипотечного кризиса в России.

«Риск снимется не раньше, чем через год после нормализации ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса. Полагаю, что до середины 2022 года риски ипотечного кризиса будут сохраняться. Другое дело, что кризисы случаются тогда, когда об этом мало говорят — сам факт того, что Центробанк об угрозе ипотечного кризиса говорит косвенным образом угрозу этого кризиса снимает. Дело в том, что кредитов много выдано, люди в начальной стадии их погашения, и если у людей упадут доходы, то возможно начало кризиса», — сказал Хестанов.